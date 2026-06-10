Self Employment Cheating News: ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಸಿ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಅಶ್ವಿನಿ ನಗರದ SLV ಮಿನಿ ಮಾರ್ಟ್ & ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಸಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಕೂತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ ಜನರು ʼನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕುʼ ಅಂತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಸಹಾಯಕಾರಿ ನಿಂತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ SLV ಕಂಪನಿ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋದವರು ಬರೀ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಮೋಸದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಂ, ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನ!
ಜನರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಂ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಪಕ್ಕಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಿಕಿ ಈಗ SLV ಕಂಪನಿಯ ಇಬ್ಬರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಮ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಸಗಾರರು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಪೊರಕೆ, ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ, ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಜನರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನುಂಗಿ ಈಗ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಬಂಗಾರ ಅಡವಿಟ್ಟು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಕಣ್ಣೀರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೋಸದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪದವೀಧರರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೂತವರು ಇವರ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಈಗ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದು. ಹಣ ಕಳೆದು ಕೊಂಡವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತೀದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಮ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ಸುಮಾರು 600 ಜನರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣ ಪಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಾಜು 5 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಹೇನೆ ಇರಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ಇಂತಹ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಾದರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಇಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವದು ಉತ್ತಮ..