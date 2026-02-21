ಬಗೆದಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಷೇಪ.. ಕೊಪ್ಪಳದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಖಜಾನೆ!

ಕೊಪ್ಪಳ: ಕೊಪ್ಪಳದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ‘ಪಾಸ್ಪೇಟ್’ ಖಜಾನೆ ಅಡಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೊಂಬರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಪರೀಶಿಲನೆ ವೇಳೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ..
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೆರೆದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ..
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನಿಖರ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಪರೀಶಿಲನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ..
ಇನ್ನು ಈ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾದರೇ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ..
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೊಂಬರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ..