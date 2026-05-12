ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆ ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಸಂಘಟನೆ KAMS ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿದೆ..ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ 500 ದಿನಗಳು ನಡೆದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ.ಮೋದಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆ ಕೃಪಾ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅವರ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲಹೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.ಕೃಪಾ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶ್ ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ.ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿತವಾದ ಹಲವು ವರದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ.ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಲಹೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿವೆ ..ಒಟ್ಟಾರೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಸಲಹೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.