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ನವಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 'ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್' : ಪಿಎಂ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೂರೆ ನೋಡಿ ಜೋಡಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್!

ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ತೋಕಲಘಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ದಂಪತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹವು ಮೇ 13 ರಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕಂದವಾರ ಬಾಗಿಲಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 07, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:32 PM IST
ನವಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 'ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್' : ಪಿಎಂ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೂರೆ ನೋಡಿ ಜೋಡಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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