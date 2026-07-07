ನವಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 'ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್' : ಪಿಎಂ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೂರೆ ನೋಡಿ ಜೋಡಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್!

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ : ನವಜೋಡಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮರೆಯದೇ ನವದಂಪತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.. ನಮೋ ಪತ್ರ ನೋಡಿ ನವದಂಪತಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನುಗುತಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ತೋಕಲಘಟ್ಟದ ಯುವತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಕಳೆದ ಮೇ 13 ರಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕಂದವಾರ ಬಾಗಿಲಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಜೋಡಿಯು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಮಂತ್ರಿಸಿತ್ತು.
ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಟರ್: ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಮದುವೆ ಮುಗಿದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯವು ಈ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೇ ನವದಂಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯದ ಪತ್ರವೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ತಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಸದ್ಯ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಈ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ, ನವಜೋಡಿಯ ಮುಂದಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ನಾಯಕರಾಗಿ ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಡುವೆಯೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಪತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.