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Rowdy Parade: ರೌಡಿಸಂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಫು.. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗಡಿಪಾರು; ಪೋಲಿಸರ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್

Police Warning: ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಆನೇಕಲ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು ರೌಡಿ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಊರು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 12, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:52 PM IST
Rowdy Parade: ರೌಡಿಸಂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಫು.. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗಡಿಪಾರು; ಪೋಲಿಸರ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್

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Prajwal B

Prajwal B

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Rowdy Parade: ರೌಡಿಸಂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಫು.. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗಡಿಪಾರು; ಪೋಲಿಸರ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್
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