  • ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ತೇಜಸ್ವಿಯ ಜೀವನ ಅನಾವರಣ..!

ಈ ಪ್ಲವರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ.. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೂಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಆನೆ, ಹಾರುವ ಓತಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿ-ಕೀಟಗಳನ್ನ ಹೂ-ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 24, 2026, 08:56 PM IST
ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಕಲರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. 219ನೇ ಪ್ಲವರ್ ಶೋ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ಲವರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ಏಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಎಸ್...ಬೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಧುಮ್ಮುಕ್ಕುತ್ತಿರೋ ಝರಿ..ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ಹೂಗಳ ಕಲರವ..ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಕಥೆಗಳು.. ಇನ್ನೂ.. ಇದೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾ..ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಸಸ್ಯಕಾಶಿ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್.. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಪುಷ್ಪಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು..,ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಗ ಲೇಖಕ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ವರು..ಅವರ ಜೀವನ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ನಿಜಕ್ಕೂ‌ ಅದ್ಭುತ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇಂದಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖಕ..ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇ ಬಾರಿ ಪ್ಲವರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ..,ಅವರ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ.. ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಜನರು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನತ್ತ‌ ಜನರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನದಿಂದ 70490 ಮಂದಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ..ಈ ಪ್ಲವರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ.. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೂಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಆನೆ, ಹಾರುವ ಓತಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿ-ಕೀಟಗಳನ್ನ ಹೂ-ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ಪವರ್ ಶೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.ಒಟ್ನಲ್ಲಿ..ಪ್ಲವರ್ ಶೋಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು.., ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಲವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.ಇನ್ನೂ ಮೂರುದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದ ವಿಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಾದೂ ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ.

 

