ಮುಗಿಯದ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಣ ಬಡಿದಾಟ : ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಚನ್ನರಾಜ್ 

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೀಳೊಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ‌‌. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ತಂದೆ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಎಂ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಮಾಡಿದ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಣ ಬಡಿದಾಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 9, 2025, 08:53 PM IST
ಮುಗಿಯದ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಣ ಬಡಿದಾಟ : ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಚನ್ನರಾಜ್ 

ಬೆಳಗಾವಿ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಖುರ್ಚಿ ಕದನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಧಿ‌ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪರ ವಿರೋಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಂಎಲ್ ಸಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಡಾ ಯತೀಂದ್ರರ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಧಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.ಐದು ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಸಿಎಂ. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿನ್ನೆ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಪ್ತ ನಾಯಕರು ರೊಚ್ಚಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಅವ್ರೇನು ಹೈಕಮಾಂಡಾ ಅಂತಾ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೇ ಜನವರಿ 6 ತನಕ ಕಾದು ನೋಡಿ ಅಂತಾನೂ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಹೇಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಷ್ಟೇ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ  ಚನ್ನರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ದಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಬಣಬಡಿದಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಂತಾಗಿತ್ತು.ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಬೇಕಂತಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯು ವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ  ಸಿಎಲ್ ಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ,ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿ ವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು‌.

ಇನ್ನೂ ಸಿಎಂ ಪರ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನೀಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ,ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ವರ್ಷವೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದ್ರು.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾದ ಮೇಲೆ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕರೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.ಐದು ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳಿ,ಎಲ್ಲಾ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.‌ಪದೇ ಪದೇ ಆರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಬೇಡ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗೆ ಆದಂತೆ ಕಣ್ತಿಲ್ಲಾ.. ನವೆಂಬರ್ ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿತ್ತು. ಇಗ ಡಿಸಿಎಂ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕರ ಜನವರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖುರ್ಚಿ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನೊದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

sessionWinter sessionCM SiddaramaiahDK ShivakumarYathindra Siddaramaiah

