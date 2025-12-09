ಮುಗಿಯದ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಣ ಬಡಿದಾಟ : ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಚನ್ನರಾಜ್ 

ಬೆಳಗಾವಿ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಖುರ್ಚಿ ಕದನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಧಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪರ ವಿರೋಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಂಎಲ್ ಸಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಡಾ ಯತೀಂದ್ರರ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಧಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.ಐದು ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಸಿಎಂ. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿನ್ನೆ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಪ್ತ ನಾಯಕರು ರೊಚ್ಚಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಅವ್ರೇನು ಹೈಕಮಾಂಡಾ ಅಂತಾ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೇ ಜನವರಿ 6 ತನಕ ಕಾದು ನೋಡಿ ಅಂತಾನೂ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಹೇಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಷ್ಟೇ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್..! ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ
ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಚನ್ನರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ದಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಬಣಬಡಿದಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಂತಾಗಿತ್ತು.ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಬೇಕಂತಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯು ವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಲ್ ಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ,ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿ ವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸದನದಲ್ಲೂ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸದ್ದು.. ಅಶೋಕ್ಗೆ ಸಿದ್ದು ಸವಿರುಚಿ ಪಾಠ
ಇನ್ನೂ ಸಿಎಂ ಪರ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನೀಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ,ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ವರ್ಷವೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾದ ಮೇಲೆ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕರೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.ಐದು ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳಿ,ಎಲ್ಲಾ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.ಪದೇ ಪದೇ ಆರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಬೇಡ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ನಾಶ
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗೆ ಆದಂತೆ ಕಣ್ತಿಲ್ಲಾ.. ನವೆಂಬರ್ ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿತ್ತು. ಇಗ ಡಿಸಿಎಂ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕರ ಜನವರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖುರ್ಚಿ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನೊದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ.