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  • /Renukaswamy Case: ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್‌-ಪವಿತ್ರಾಗೂ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌

Renukaswamy Case: ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್‌-ಪವಿತ್ರಾಗೂ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌

Parapanna Agrahara Rules: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ (Prajwal Revanna) ಸಜಾ ಖೈದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಳೇ ಚಾಳಿ ಬಿಡದ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ, ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಕೆ, ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ, ಪೆನ್‌ ಡ್ರೈವ್‌ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣನಿಂದಾಗಿ ಅತ್ತ ದರ್ಶನ್‌ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೂ (Actor Darshan-Pavithra Gowda) ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 16, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:35 PM IST
Renukaswamy Case: ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್‌-ಪವಿತ್ರಾಗೂ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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Darshan case: ದರ್ಶನ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!..ಲಾಯರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
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