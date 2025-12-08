English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮದುವೆ ಕನಸನ್ನೇ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿಸಿದ ಅಪಘಾತ.. ಪ್ರಿ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರು ಸೇರಿದ್ದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ!

ಮದುವೆ ಕನಸನ್ನೇ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿಸಿದ ಅಪಘಾತ.. ಪ್ರಿ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರು ಸೇರಿದ್ದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ!

pre wedding shoot accident: ಹಸೆಮಣೆ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ಜೋಡಿ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 8, 2025, 12:36 PM IST
  • ಪ್ರಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ
  • ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿಯ ದಾಸನಾಳ ಸಮೀಪದ ಬಂಡ್ರಾಳ - ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಘಟನೆ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡ್ತಾರೆ.! ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ
camera icon6
ASTROLOGY
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡ್ತಾರೆ.! ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!
camera icon6
mango leaf tea
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!
ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ವಿಚಿತ್ರ
camera icon6
Onion Ban
ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ವಿಚಿತ್ರ
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!
camera icon6
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!
ಮದುವೆ ಕನಸನ್ನೇ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿಸಿದ ಅಪಘಾತ.. ಪ್ರಿ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರು ಸೇರಿದ್ದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ!

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸನಾಳ ಸಮೀಪದ ಬಂಡ್ರಾಳ–ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ದಾರುಣ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಭಾವಿ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಇರಕಲ್ ಗಡದ ಕರಿಯಪ್ಪ (26) ಹಾಗೂ ಕವಿತಾ ಪವಾಡೆಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ (19) ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆಯಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಾನಸೊಬಗು: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನಸೆಳೆದ ಕಲರವ

ಮೃತ ಕವಿತಾ ಅವರು ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಠೂರು ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು, ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು.. ಹೊಸಪೇಟೆ, ಪಂಪಾವನ ಮತ್ತು ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆಯಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಾನಸೊಬಗು: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನಸೆಳೆದ ಕಲರವ

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

pre wedding shoot accidentKoppal District

Trending News