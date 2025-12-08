ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸನಾಳ ಸಮೀಪದ ಬಂಡ್ರಾಳ–ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ದಾರುಣ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಭಾವಿ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಇರಕಲ್ ಗಡದ ಕರಿಯಪ್ಪ (26) ಹಾಗೂ ಕವಿತಾ ಪವಾಡೆಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ (19) ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆಯಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಾನಸೊಬಗು: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನಸೆಳೆದ ಕಲರವ
ಮೃತ ಕವಿತಾ ಅವರು ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಠೂರು ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು, ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು.. ಹೊಸಪೇಟೆ, ಪಂಪಾವನ ಮತ್ತು ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆಯಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಾನಸೊಬಗು: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನಸೆಳೆದ ಕಲರವ