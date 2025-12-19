ತುಮಕೂರು : ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ‘ತರ್ಲೆ ಬಾಯ್ಸ್’ ತಂಡದವರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಯುವಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿ, ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಗರ್ಭಿಣಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಧರ್ಬಾರ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಸೀಮಂತ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾಯಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ನಾಯಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗರ್ಭಿಣಿ ನಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟವನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.