English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು: ಸುತ್ತೂರು ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು: ಸುತ್ತೂರು ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ

Suttur Matha Jayanthi Malavalli: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಇಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 16, 2025, 07:41 AM IST
  • ಸುತ್ತೂರಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರರ 1066ನೇ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ.
  • 1066ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ.
  • ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ.

Trending Photos

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2 ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ..
camera icon10
Panch Mahapurush Raj Yoga Effects
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2 ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ..
ಪಾಪದ ಕೊಡವನ್ನ ಪಾಪ ಎಂದು ಧನುಷ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಾ ಸುದೀಪ್‌..!
camera icon5
ಪಾಪದ ಕೊಡವನ್ನ ಪಾಪ ಎಂದು ಧನುಷ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಾ ಸುದೀಪ್‌..!
T20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್..‌‌ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್..!
camera icon5
T20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್..‌‌ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್..!
ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದ ನಟಿ! ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದವನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸುಂದರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Divyanka Tripathi
ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದ ನಟಿ! ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದವನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸುಂದರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು: ಸುತ್ತೂರು ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ

Suttur Matha Jayanthi Malavalli: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತೂರಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರರ 1066ನೇ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸುತ್ತೂರು ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ 1066ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.10ಕ್ಕೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 5.25ಕ್ಕೆ ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿರುವ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ನಾಳೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.25ಕ್ಕೆ), ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಯ್ಸ್‌-ಗರ್ಲ್ಸ್‌ಗೆ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್‌? ಹೆದರಿ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದ ಯುವತಿ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆದಿವೆ. ದೆಹಲಿಯ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಎಎಸ್‌ಎಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು, ತುರ್ತು ಸೇವೆ, ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಭದ್ರತಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ ಬಳಿ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್, ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಾಹನಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ವಿಐಪಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಗುರುತಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ದಾಳಿ- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕರು ಬಲಿ 

ತುರ್ತು ಸಭೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸಿಎಫ್, ಡಿಸಿಎಫ್, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾ.ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಗಮಿಸುವ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಓರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಪತ್ರ ಇರುವವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸಹ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗುರುತಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ವದಂತಿ : ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Suttur Matha Jayanthi MalavalliPresident Murmu visit to MandyaShivaratreeshwara Shivayogi festivalMalavalli event inauguration by Presidentಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಜಯಂತಿ

Trending News