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Price Hike: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್‌, ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನ ಹೋದಂಎತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್‌, ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕರು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋಟೆಲ್‌, ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 27, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:08 PM IST
Price Hike: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್‌, ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ?

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Prajwal B

Prajwal B

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Price Hike: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್‌, ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ?
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