/Price Hike: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್‌, ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ?

Price Hike: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ (Price HIke). ದಿನ ಹೋದಂಎತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ತಿನ್ನೋ ಊಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕುಡಿಯೋ ಹಾಲಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಹಿಯಾಯ್ತು.. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ ನೋಡಿಯೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ನೋಡಿ ಬೇಕರಿ ಉದ್ಯಮ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದದು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಮಾಲೀಕರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸೋದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದರ ದರ ಏರಿಕೆ?
|ಪದಾರ್ಥ
|ಹಿಂದಿನ ದರ
|ಈಗಿನ ದರ
|ಎಷ್ಟು ದರ
|ಈರುಳ್ಳಿ
|₹20.71/kg
|₹33.99/kg
|₹13.28 / 64.1%
|ಸಕ್ಕರೆ
|₹42.91/kg
|₹58.01/kg
|₹15.10 / 35.2%
|ಬೆಲ್ಲ
|₹49.60/kg
|₹57.37/kg
|₹7.77 / 15.7%
|ಸನ್ಫ್ಲವರ್
|₹165.22/kg
|₹182.20/kg
|₹16.98 / 10.3%
|ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ
|₹127.37/kg
|₹140.51/kg
|₹13.14 / 10.3%
|ಸೋಯಾ ಎಣ್ಣೆ
|₹140.73/kg
|₹154.03/kg
|₹13.30 / 9.5%
|ವನಸ್ಪತಿ
|₹144.87/kg
|₹155.41/kg
|₹10.54 / 7.3%
|ಕಡಲೆ ಎಣ್ಣೆ
|₹183.03/kg
|₹196.00/kg
|₹12.97 / 7.1%
|ಉದ್ದು ಬೇಳೆ
|₹106.86/kg
|₹112.71/kg
|₹5.85 / 5.5%
|ಉಪ್ಪು
|₹18.01/kg
|₹19.03/kg
|₹1.02 / 5.7%
|ಅಕ್ಕಿ
|₹38.46/kg
|₹40.40/kg
|₹1.94 / 5.1%
|ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
|₹111.26/kg
|₹112.66/kg
|₹1.40 / 1.3%
|ಹಾಲು
|₹55.75/L
|₹56.63/L
|₹0.88 / 1.6%
|ಗೋಧಿ
|₹28.47/kg
|₹28.61/kg
|₹0.14 / 0.5%
|ಅಟ್ಟಾ
|₹33.04/kg
|₹33.43/kg
|₹0.39 / 1.2%
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ?
1. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ
2. ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ
3. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ
4. ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ
5. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ
6. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ