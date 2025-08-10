English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ: ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ಗೂ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆರ್‌ವಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಗಿಗುಡ್ಡ)ಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದವರೆಗಿನ 19 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 10, 2025, 09:52 AM IST
    • ನಗರದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪುನರ್ರೂಪಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ
    • ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
    • ಮೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

Trending Photos

ಚಿಕನ್‌ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟದ ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಹಾವಿನ ಖಾದ್ಯ ಬಡಿಸಿದ ಅಡುಗೆಯವ! ಆನಿವರ್ಸರಿ ದಿನವೇ ನಡೆಯಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಘಟನೆ... ಕೊಹ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರಾ?
camera icon9
Virat Kohli
ಚಿಕನ್‌ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟದ ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಹಾವಿನ ಖಾದ್ಯ ಬಡಿಸಿದ ಅಡುಗೆಯವ! ಆನಿವರ್ಸರಿ ದಿನವೇ ನಡೆಯಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಘಟನೆ... ಕೊಹ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರಾ?
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ :ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಈ ಹಣ ? ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
DA
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ :ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಈ ಹಣ ? ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
camera icon6
How to prepare homemade face pack
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.50 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ! ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon7
Post office schemes
ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.50 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ! ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ: ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ಗೂ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

ನಗರದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪುನರ್ರೂಪಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ನೀಡುವುದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದು, ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದ ಹಂತ -3ಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 400 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 70 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಫಿಕ್ಸ್‌: ಇದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ʼತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತʼ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ

ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಗೆ ಮುನ್ನ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇವೆ, ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಕತ್ರ - ಅಮೃತಸರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರ (ಅಜ್ನಿ) - ಪುಣೆ ಸೇವೆ ಸೇರಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 150 ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂತಹ 11 ರೈಲುಗಳಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಜಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿವೆ.

ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆರ್‌ವಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಗಿಗುಡ್ಡ)ಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದವರೆಗಿನ 19 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 16 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ -2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,160 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವನ್ನು 96 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್‌ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 15,610 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ಹಂತ-3ಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 44 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ಹಳಿಗಳು ಮತ್ತು 31 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿದ್ದು, ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕನ್‌ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟದ ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಹಾವಿನ ಖಾದ್ಯ ಬಡಿಸಿದ ಅಡುಗೆಯವ! ಆನಿವರ್ಸರಿ ದಿನವೇ ನಡೆಯಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಘಟನೆ... ಕೊಹ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರಾ?

ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Prime Minister ModiPM Modi Bangalore VisitPM Modi Vande Bharat

Trending News