Phone Mystery at Hindalga Jail: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನಠೋರಿಯಸ್ ಕೈದಿಗಳು, ಆರೋಪಿಗಳು ಇರೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು, ಆರೋಪಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಡ್ಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕೈದಿ 20 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಎನ್.ಐ.ಎ ಬರೆದ ಪತ್ರವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ.
ಹೌದು...ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನಠೋರಿಯಸ್ ಕೈದಿಗಳು, ಆರೋಪಿಗಳು ಇರೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು, ಆರೋಪಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 12 ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಈಗ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಖಂದಿಖಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಡಿಐಜಿ ಅಲೋಕಕುಮಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕುಖ್ಯಾತ ಕೈದಿ ಜಯೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನು.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಟಿರೋ ಕೈದಿ ಜಯೇಶ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಎನ್.ಐ.ಎ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕೈದಿ ಜಯೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 28 ಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಎನ.ಐ.ಎ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಂದ 28 ಇಎಂಇಐ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 2025 ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಎನ.ಐ.ಎ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಆ ಪತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಜೈಲು ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾಗನಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೈದಿ 28 ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಎಂಇಐ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಅಂತಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೂ ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ.