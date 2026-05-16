ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ದೆ... ಗಾಢ ಕತ್ತಲೆ.. ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್... ಆದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ.. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಚಾಲಕ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು 36 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು.
ಹಾಸನ : ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನೆಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಚಾಲಕನ ಧೈರ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಓಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು..? ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ನಾ..? ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳೋದು ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್...
ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಸ್ನ ಟಯರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಡೀ ಬಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಚಾಲಕ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ತಕ್ಷಣ ಬಸ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಬಳಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರೂ, ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ.
ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಬಸ್ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡೇ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಓಡಿಬಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಚಾಲಕನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ 36 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೆಂಕಿಯ ರೌದ್ರಾವತಾರದಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಡೀ ಬಸ್ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಜೀವವೂ ಹಾನಿಯಾಗದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕನ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇ ಬೇರೆ. ಚಾಲಕ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಬ್ಬಿಸಿದೋ ಅಂತಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು... ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬದುಕುಳಿದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಣ್ಣೀರು... ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ದುರಂತವಾಗಬಹುದಿದ್ದ ಘಟನೆ, ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.