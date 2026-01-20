ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್‌‌‌..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಖುಷಿ ಸಮಾಚಾರ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಭಯ, ಇದೇ ಭಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಜಾರಿಯಾದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 20, 2026, 11:31 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳೋದು ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಅಂತ, ಹೀಗಾಗಿನೇ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೊರ್ತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಗಣಿತ ವಿಚಾರ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿರೋ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಡಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಗಣಿತ ಎಂಬ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

CBSE ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ SSLC ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆನೇ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇದ್ರ ಸಾದಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡೆರಡು ಇರಲಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

