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Congress vs HD Kumaraswamy: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ಬೇಕು, ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು; ಹೆಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹ

Karnataka: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ (Congress Govt) ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿರೋ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (HD Kumaraswamy), ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಕ್ರಮದ (KPSC Scam) ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 28, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:14 PM IST
Congress vs HD Kumaraswamy: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ಬೇಕು, ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು; ಹೆಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹ

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Prajwal B

Prajwal B

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