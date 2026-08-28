Congress vs HD Kumaraswamy: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ (Congress Govt) ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿರೋ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (HD Kumaraswamy), ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮದ (KPSC Scam) ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಇಇ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಒಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ತಿದ್ದಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ, ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ (Priyank Kharge) ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜೆನ್ ಜಿ ಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ; ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಚಿವರ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಮಂಡಳಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಚೇರ್ಮನ್ ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ತಿದ್ದಿರುವುದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರೂ, 24 ಜನರಿಗೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಣ್ಮರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದ ಸಚಿವರು, ಆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದರಿಸಿ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ, ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ತನಿಖೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪಣ್ಣ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ಹಗರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವವರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಜೆನ್ ಜಿ ತಲೆಮಾರಿನ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಅಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಯುವಜನತೆ ಬೀದಿಗಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಗ್ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದವಾದಂತಿದೆ.