ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ: ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮಗನಿಂದಲೇ ತಂದೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್

Mandya: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆ–ಮಗನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮದ್ದೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಣವ್ (25) ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಗ ತಂದೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.
ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದ ಕಾರಣ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ಮಾನಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ತಂದೆ ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಪಿಯಾದ ಮಗ ಪ್ರಣವ್ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ.