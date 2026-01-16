ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಹೆಣ: ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದವನ ಪ್ರಾಣ

Mandya Murder: ಐದು ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಇರಬೇಕಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಗ ಈಗ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲೆ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮದುಮಗ. ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಜನರಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿರುವ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮನೆ ಹೌದು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಯೋಗೇಶ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಿಂದಲೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ಇನ್ 5 ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಯೋಗೇಶ್ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಯೋಗೇಶ್ ನನ್ನು ಆತನ ಅಣ್ಣ ಲಿಂಗರಾಜು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಭರತ್ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ 2O ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕೊಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ತಂದೆ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣನಾದ ಲಿಂಗರಾಜು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ 12 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆತ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಪೌತಿ ಖಾತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬದಲು ಲಿಂಗರಾಜು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನಂತೆ ಅದಾಗಿಯೂ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಣ್ಣ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೋಗೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗರಾಜು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾನ ಪತ್ರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಸಹೋದರಾದ ಕೆಂಪರಾಜು, ಯೋಗೇಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಂಗರಾಜು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆಷ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗೇಶ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆಯೋಗಿದ್ದರು ಯೋಗೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೊಲೆಯಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ತಿಂಗಳು 21ರಂದು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಂಟರಿಸ್ಟರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಲಿಂಗರಾಜು ಹೆಸರನ್ನೂ ಹಾಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಲಿಂಗರಾಜು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಕೊಲೆಯಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿ ಲಿಂಗರಾಜು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಎಸ್ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೆರಗೋಡು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶೋಧ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಗೇರಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದ ಯೋಗೇಶ್ ಸ್ಮಶಾನ ಸೇರಿದ್ದು, ಊರಿಗೂರೆ ಮರುಗುತ್ತಿದೆ