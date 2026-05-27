ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಲ್ಲ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಯ್.. ಬಾಯ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?.. ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Spiritual tips for god blessings : ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರನ್ನು ನಿಂತು ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ..
ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯ : ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿಮಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಧ್ಯಾನ, ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ಜಪದಂತಹ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಪೂಜೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಚಾಪೆ, ಟಾರ್ಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಆಸನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಇನ್ನು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪ, ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಧೂಪದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೂವುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಶಂಖ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು (ಕಲಶ) ಇರಿಸಬೇಕು. ದೇವರ ಪೀಠವು ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ : ಪೂಜೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು, ದೈವದತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೀನರಾಗಿ. ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಮನೆಯ ಒಂದು ಶಾಂತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸು" ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಸ್ಪರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)