/KPSC ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ.. ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕರ್‌ ಗೈರು ಬಂಧನ ಸಾಧ್ಯತೆ

kpsc shivashankarappas property secret exposed: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮದ ಅಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಸಿಐಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಚಾರ ಹೊರತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಮಹಜರು ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕನ್ನಾಳೆ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟಿನ ಗುಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕಿಯ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕರ್ ಇವತ್ತು ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶಾಂತ ಹೊಸಮನಿ ಸುಳಿವೇ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ.
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕಪ್ಪ ಸಾಹುಕರ್ ಸರದಿ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಹುಕಾರ್ ಗೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸಿಐಡಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಐಡಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಾಹುಕರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕರ್ ರನ್ನ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮೂರನೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಐಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.. ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಪಶ್ನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದರೆ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಗೈರಾದ್ದಂತಿದೆ.
ಇತ್ತ ಸುಳಿವೇ ಸಿಗದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶಾಂತ ಹೊಸಮನಿಗೆ ಸಿಐಡಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು.. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು.ಆದರೆ ಶಾಂತ ಹೊಸಮನಿ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆಯನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಿಐಡಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಹಜರ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಾಳೆ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಾಲ್ಕಿ ಮೂಲದ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ಹೊಸಮನಿ ಯನ್ನ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಐಡಿ ಬಂಧಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.