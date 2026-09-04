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KPSC ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ.. ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕರ್‌ ಗೈರು ಬಂಧನ ಸಾಧ್ಯತೆ

 kpsc shivashankarappas: ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ  ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮದ ಅಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಸಿಐಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಚಾರ ಹೊರತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಮಹಜರು ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕನ್ನಾಳೆ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟಿನ ಗುಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕಿಯ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕರ್‌ ಇವತ್ತು ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶಾಂತ ಹೊಸಮನಿ ಸುಳಿವೇ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ.  

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 04, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:33 PM IST
KPSC ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ.. ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕರ್‌ ಗೈರು ಬಂಧನ ಸಾಧ್ಯತೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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