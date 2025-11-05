ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಕೆಂಡಕಾರಿದ ಆರ್.ಅಶೋಕ್

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣ ಹೊರಲು ಹಿಂದೆ ಆದರೇನು? ಮುಂದೆ ಆದರೇನು?? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸತ್ತಿದೆ ಅದರ ಹೆಣವನ್ನು ಇವರು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಎಂಬ ಕುತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವರ್ಷ 65000 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ- ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ರೈತರ ಧ್ವನಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನೀರಾವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುವಂತ ಶೇಕಡ 30 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಖಡಿತ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ದೇಶದ ಸೇನೆ ಕೇವಲ 10 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆದ್ರು ಬೇಕು, ಹುಡುಕಾಟದ ಹುಡಗ ಅದ್ಯಾವುದೊ ಪಿಚ್ಚರ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೊ ಮಾತನಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ..?? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಅದು ಭಾರತ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಅಲ್ಲಿಯು ಜಾತಿ ಹುಡುಕೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟಲಿನಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನ ನೀವು ಹೇಳಬೆಕು, ನಮಗಂತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ನಡಿತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವಾ..? ಎಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹುಡುಕೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಾ ಇದಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ..??
ಇದುವರೆಗೂ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಯಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ವ..?? ಎಂದು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನದ ಕುರಿತು ಇಂದು ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಹಾಯನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರ ಸಹಾಯನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇವ್ರಪ್ಪನ್ನ ಇವರಮ್ಮನ್ನ ಇವರ ತಾತಾನ್ನ ಇವರ ಮುತ್ತಾತನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಇಂತವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಖರ್ಗೆ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಖರ್ಗೆ ಮರಿ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿನವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳಸುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಮರಿ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿನಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ?? ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ 5 ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿ ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಪಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿದೆ. ವಿರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿಯ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.