English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಎಂದ ಆರ್‌ಎಂಡಿ : ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಡಲು ಸಭೆ

ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆಕ್ಟೀವ್‌ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾಮೋಹನ್‌ ದಾಸ್‌ ಅಗರವಾಲ್‌ ಗರಂ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್‌ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೇಳಿರುವ ಅಗರವಾಲ್‌, ನಾಲ್ವರು ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 28, 2025, 07:26 PM IST
    • ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನ
    • ಕೋರ್‌ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿದ ಅಗರವಾಲ್‌
    • ರಾಧಾಮೋಹನ್‌ ದಾಸ್‌ ಅಗರವಾಲ್‌ ಗರಂ

Trending Photos

ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
camera icon8
Papaya Benefits
ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
camera icon5
Vastu Tips
ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಎಂದ ಆರ್‌ಎಂಡಿ : ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಡಲು ಸಭೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್‌ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖರ ನಡುವೆಯೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾಮೋಹನ್‌ ದಾಸ್‌ ಅಗರವಾಲ್‌ ಖಾರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮುನಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಿ. ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ನಡುವೆ ಕಲಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಇಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 6 ರಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಗರವಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ..!? ನೀನಾ..!? ಕತ್ತಿ ಕೋಟೆ ಬೇಧಿಸಲು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾನಾ ಕಸರತ್ತು

ಇದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ನಾನು ಯಾರ ಪರವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಯಾವ ಬಣದವರನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸಿದ್ದೇಶ್‌ ಬಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಪಕ್ಷ ಸದೃಢವಾಗಬೇಕು. ಯಾರ ಪರವೂ ನಾನು ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ವಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಮುಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟ ಜನರನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರಬಹುದು. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಗರವಾಲ್‌ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲ್ವರು ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೈತರ ಒಂದಿಂಚೂ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಸಿಯಲು ಬಿಡಲ್ಲ: ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಕೋರ್‌ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ, ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಹುಳುಕುಗಳಿಗೆ, ಅಹಂ ಗೆ, ಕಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುವ ವೇದಿಕೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಮಲ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿನ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೆಬಲ್ಸ್‌ ಟೀಂ, ತಟಸ್ಥಬಣ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಣ, ಹಿರಿಯರ ಬಣ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಬಣಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹಾಕುವ ಯತ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆಗಲಿದೆ. ? ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಇರುತ್ತಾರಾ ಎಂದಾದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಯಾವಾಗ ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಳಗೊಳಗೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಾಲವೇ ಹೇಳಲಿದೆ. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BJPDavanagere newsdavanagere bjpRadha Mohan Das AgarwalKannada news

Trending News