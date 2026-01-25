ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ - ಡಿಕೆಶಿ ಭಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ..! ಅವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಡಿಸಿಎಂ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾವೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಟನಲ್, ಐಟಿಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 25, 2026, 09:29 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ದಾವೋಸ್ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ  ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಹಲವರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಇದೆ.ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.ನಾನು ಯಾವುದೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ.ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತ ವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ..? ಈ ದೇಶದ ದ್ವಜವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ..? ಅಂದ್ರು.

ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು 45 ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ.ಇಲ್ಲೇ ಎಂಓಯು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ.ಪಿಆರ್ ಆರ್ ಗೆ ರೈತರು ಜಮೀನು ಕೊಡಲು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅವರೇ ಭೂಮಿ ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ..ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಟನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಪಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ‌ಮೂಲಕ ಟನಲ್‌ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಪಾನ್ ಗೆ ನಿಯೋಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು.

ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನ ನೋಡ್ತಿದೆ.. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ.. ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ.. ಕೆಲಸಗಳು ಉಳಿತಾವೆ ಅಂತಾ ವಿಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ರು..

