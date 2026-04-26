ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೋಖಾ: ಯುವತಿಯ ಬಾಳು ಹಾಳುಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಕಾಮುಕನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಸಿ!

ರಾಯಚೂರು: ಲವ್-ಸೆಕ್ಸ್-ದೋಖಾ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಲೈಂಗಿವಾಗಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೊರಟ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತೀರ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.
ಪ್ರೀತಿಮಾಯೆ ಹುಷಾರು ಕಣ್ಣೀರು ಮಾರೋ ಬಜಾರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಈ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..ಹದಿ ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ.ಇದೀಗ ಇಂತದ್ದೇ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಿತಾಳದ ನಿವಾಸಿ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾಳೆ.ತಾಯಿ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಳೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಯುವತಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಲೇ ಪ್ಯಾರ್ ಗೆ ಆಗ್ಬುಟ್ಟೈತಿ ಅಂತ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾವಂತಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವು ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಊರಾದ ಶಾವಂತಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನದೇ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗ ಶಿವು ಎಂಬಾತನ ಪ್ರೇಮದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.ಆದ್ರೆ ಶಿವು ಹೂವಿನ ಮಕರಂದವನ್ನು ಜೇನು ಹೀರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಯುವತಿಯ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ, ಬೇರೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾವಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದೀಗ ಯುವತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದಾಳೆ.
ಹೌದು, ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 22-4-26 ರಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗೋಣ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದೊಯ್ದು. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದಾನೆ.ಬಳಿಕ ತಾಳಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಯುವತಿಗೆ ಹೊಡಿಬಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದಾನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಯುವತಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದಾಳೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರೇ ಯುವಕನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಾಜೀ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ತರಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಠಾಣೆಯಿಂದಲೇ ಕೈ ಎತ್ತಿದಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯುವಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಾದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 27-04-2026 ರಂದು ದೇವದುರ್ಗದ ಶಾವಂತಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೊರಟಿದಾನೆ.ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಹಣೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಾಕ್ತಿದಾಳೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ವಂಚನೆ, ಹಾಗೂ ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಕ್ರಮವಾಗುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.