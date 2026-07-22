Special Train: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳು, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು (Prayagraj to Yashawantpur) ಪ್ರಯಾಣಿಸುವರಿಗಾಗಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆಯನನು ಗಮನಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇದೀಗ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಾರಾಂತ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ 8 ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ (Onam) ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎರ್ನಾಕುಳಂ-ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು (Ernakulam to SMVT Bengaluru) ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ to ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ವಾರಾಂತ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು!
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 8 ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
04149 ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್–ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.
04150 ಯಶವಂತಪುರ ಟು ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು:
ಇನ್ನು ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಯಲಹಂಕ, ಹಿಂದೂಪುರ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಅನಂತಪುರ, ಗುಂತಕಲ್, ರಾಯಚೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಸಿ 2-ಟಿಯರ್, 2 ಎಸಿ 3-ಟಿಯರ್, 11 ಸ್ಲೀಪರ್, 7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 23 ಕೋಚ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಸ್ನೇಹಿ ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಘೋಷಣೆ:
ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬ ಓಣಂ ಬರಲಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎರ್ನಾಕುಳಂ–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಎರ್ನಾಕುಳಂನಿಂದ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಎರ್ನಾಕುಳಂನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:10ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಎರ್ನಾಕುಳಂಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಜೆ 4:00ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:45ಕ್ಕೆ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ತಲುಪಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು 5 ಸುತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿರುವ ಆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಆಲುವಾ, ತ್ರಿಶೂರ್, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಪೊದನೂರು, ತಿರುಪ್ಪೂರು, ಈರೋಡ್, ಸೇಲಂ, ಕುಪ್ಪಂ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ.
22 ಎಲ್ಎಚ್ಬಿ ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, 2 ಎಸಿ-2 ಟಿಯರ್, 3 ಎಸಿ-3 ಟಿಯರ್, 7 ಎಸಿ-3 ಇಕಾನಮಿ, 4 ಸ್ಲೀಪರ್, 4 ಜನರಲ್ ಹಾಗೂ 2 ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.