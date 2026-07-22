Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /Special Train: ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌, ಕೇರಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭ

Special Train: ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌, ಕೇರಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭ

Indian Railways: ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ 8 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎರ್ನಾಕುಳಂ-ಎಸ್‌ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 22, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:35 AM IST
Special Train: ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌, ಕೇರಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭ
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸರ್ಕಾರದ 40 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ MLA ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರೋಪ!
Government funds1 hr ago
2
Special train service between bengaluru prayagraj timings1 hr ago
3
Koppal Bear Attack1 hr ago
4
Cabinet expansion1 hr ago
5
breaking news2 hrs ago