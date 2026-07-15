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Grocery Prices Hike: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದ ಮಳೆ ಕೊರತೆ; ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ

Grocery Prices Hike: ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು (Grocery Price Hike) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 15, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:34 AM IST
Grocery Prices Hike: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದ ಮಳೆ ಕೊರತೆ; ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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