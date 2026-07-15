/Grocery Prices Hike: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದ ಮಳೆ ಕೊರತೆ; ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ

Price Hike: ಒಂದೆಡೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು (Farmers) ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಹೇಗಪ್ಪಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ಅನ್ನೋದೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ (Rain) ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತೊಡಗಿದೆ. ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು (Grocery Price Hike) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆ; ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (KSNDMC) ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 41-42% ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು, ವಿಜಯನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 40-60% ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ
ಭತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಗಳಂತಹ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಕುಸಿತದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ದಿನಸಿ ಬೆಲೆ?
ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದಿನಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಗಳ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಾದ ಕುಸಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
|ವಸ್ತು
|ಹಳೆಯ ದರ
|ಹೊಸ ದರ
|ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ
|ಸ್ಟೀಮ್ ಅಕ್ಕಿ
|45
|60
|70
|ಕೊಲಂ ರೈಸ್
|66
|80
|90
|ರಾ ರೈಸ್
|70
|83
|93
|ಜೀರಿಗೆ
|110
|215
|250
|ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
|115
|125
|140
|ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ
|132
|150
|170
|ಹೆಸರು ಬೇಳೆ
|94
|105
|116
|ಶೇಂಗಾ
|145
|160
|185
ಹಳೆಯ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ದರ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 10 ರಿಂದ 20 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.