Karnataka Weather Update: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು ಕರಾವಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನೆ (ಜೂನ್ 09, ಮಂಗಳವಾರ) ಸುರಿದ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ:
ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಐಎಂಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ.. ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಜಾರಿ:
ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೂ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ದು, ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು, ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 30-40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದುದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು ಕೆಲವೆಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 21 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 9ರಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ?
ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 9 ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ಜೂನ್ 10 ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ರವರೆಗೆ ಮಳೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-
* ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕಾರವಾರ – 15.0 ಮಿ.ಮೀ
ಹೊನ್ನಾವರ – 12.0 ಮಿ.ಮೀ
ಶಕ್ತಿನಗರ – 11.0 ಮಿ.ಮೀ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ – 9.0 ಮಿ.ಮೀ
* ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ
ವಿಜಯಪುರ – 18.8 ಮಿ.ಮೀ
ಕಲಬುರಗಿ – 6.6 ಮಿ.ಮೀ
ಗದಗ – 2.3 ಮಿ.ಮೀ
ಧಾರವಾಡ – 2.2 ಮಿ.ಮೀ
* ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ – 4.8 ಮಿ.ಮೀ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ – 0.1 ಮಿ.ಮೀ
AWS/ARG ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಳೆ
ಮೂಡಿಗೆರೆ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) – 48.5 ಮಿ.ಮೀ (ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು)
ಕೆವಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು – 21.5 ಮಿ.ಮೀ
ಆರ್ಎಆರ್ಎಸ್ ವಿಜಯಪುರ – 18.5 ಮಿ.ಮೀ
ನವಿಲೆ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) – 14.0 ಮಿ.ಮೀ
ಹಾಸನ – 13.0 ಮಿ.ಮೀ
ಮಂಗಳೂರು – 11.0 ಮಿ.ಮೀ
ಯುಎಎಸ್ ಧಾರವಾಡ – 9.0 ಮಿ.ಮೀ
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರ್ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) – 4.0 ಮಿ.ಮೀ
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ (ಉಡುಪಿ) – 3.0 ಮಿ.ಮೀ
ಕಡಲಿವನ (ದಾವಣಗೆರೆ) – 1.5 ಮಿ.ಮೀ
ಇರುವಕ್ಕಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) – 1.5 ಮಿ.ಮೀ
ಹುಲಕೋಟಿ (ಗದಗ) – 1.0 ಮಿ.ಮೀ
ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ) – 0.5 ಮಿ.ಮೀ
ಸಿರಸಿ – 0.5 ಮಿ.ಮೀ
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ಮಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೇವಲ 15–18 ‘ಉತ್ತಮ’ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಹರ್ಷ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. PM2.5 ಕೇವಲ 8 µg/m³, PM10 ಕೇವಲ 13 µg/m³ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಜಯನಗರದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಾಳಿ ಇದ್ದು ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಯವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ:
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ (AQI) 20, ಮಂಗಳೂರು 28, ಮೈಸೂರು 33ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕರಾವಳಿ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು AQI 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ‘ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್’ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.