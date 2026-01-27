English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್: ಪೊಲೀಸರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್!

ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್: ಪೊಲೀಸರ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್'ಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್!

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇರಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ "ಧಮ್ಕಿ ವೀರ"ನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ರೂಪಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೀಗ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏನದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 27, 2026, 02:55 PM IST
  • ಆರೋಪಿ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಫೈನಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್
  • ​ಕೇರಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್
  • ​ಆರೋಪಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್

ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್: ಪೊಲೀಸರ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್'ಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್!

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಈಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಊರೂರು ಅಲೆಯುತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೇರಳ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪ ಪೊಲೀಸರು ಖೆಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ...

ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಳಿವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಆತನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ರೇಗೋ ಎಂಬುವವರು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಮೈಕಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ನಾಟಕೀಯ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದು! ಮೈಕಲ್ ಪುತ್ರನ ಸಾವಿನ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಮೈಕಲ್ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ "ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಪೊಲೀಸರು" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಳೆ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮೈಕಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದರು. ಆ ನಂಬರ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ತಡ, ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೈಕಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಎತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ...

ಸದ್ಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡನ ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಪಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಕೂಡ ಈಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಧನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.....

 

Rajeev Gowda arrested

