ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್: ಪೊಲೀಸರ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್'ಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್!

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಈಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಊರೂರು ಅಲೆಯುತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೇರಳ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪ ಪೊಲೀಸರು ಖೆಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ...
ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಳಿವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಆತನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ರೇಗೋ ಎಂಬುವವರು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಮೈಕಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ನಾಟಕೀಯ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದು! ಮೈಕಲ್ ಪುತ್ರನ ಸಾವಿನ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಮೈಕಲ್ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ "ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಪೊಲೀಸರು" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಳೆ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮೈಕಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದರು. ಆ ನಂಬರ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ತಡ, ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೈಕಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಎತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ...
ಸದ್ಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡನ ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಪಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಕೂಡ ಈಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಧನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.....