Rajshyamala Yaga: ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೂನ್3ಕ್ಕೆ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಜನಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಬಲ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಡಿಕೆಶಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ರಾಜಶ್ಯಾಮಲ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ..
ಡಿಕೆಶಿಯ ಆಪ್ತ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆ.ಎಸ್ ಆಂಜನೇಯಲು ಈ ಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಜಶ್ಯಾಮಲ ಯಾಗ ಎಂದರೇನು?
ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬಾಲಾಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಗಕ್ಕೂ 108ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಯಾಗ, ಗಣಪತಿ ಯಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಯಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೆ ಎಸ್ ಆಂಜನೇಯಲು ಮಾದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಡಿಕೆಶಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಶಾಮಲಯಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.