ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿದ್ದ ಆಪಲ್‌ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್‌ ಆದ ಟೆಕ್ಕಿ..! ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತೆ..?

Rakesh left apple job to become electric auto driver: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಪಲ್‌‌ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 12, 2026, 05:26 PM IST
  • ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಪಲ್‌‌ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್
  • ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾದ ಟೆಕ್ಕಿ

EPFO Rules: ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಮೇಲೆ ದೂರು..! ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌
IPL 2026: ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ, ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಬುವವರ ಕಥೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಪಲ್ (Apple Inc.) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್, ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಕೆಲಸದ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ತೀವ್ರವಾದ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ರಾಕೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ (NIMHANS) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು. ಕೇವಲ ಔಷಧೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಥೆರಪಿ, ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ-ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ (self-healing) ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ಬದುಕಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಇಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ (Rat Race) ಮರಳದ ಅವರು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸೋಲು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 

ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರೀಲ್ಸ್‌ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಜೀವದೊಳಗಿನ ಖಾಲಿತನ ರಾಕೇಶ್‌ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೀವನ—ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು.ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹೊರಗೆ ನೋಡಲು ಕನಸಿನ ಜೀವನದಂತಿತ್ತು ಆದರೆ ಖಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕೇವಲ ಜನರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು.  

ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಸವಾಲುಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದವು.

ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಂಹಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಂಟಿ-ಡಿಪ್ರೆಸಂಟ್ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು.ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ ಆರು-ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಓಡುತ್ತಿತ್ತು. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ,” ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ರಾಕೇಶ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು.

ದೈಹಿಕ ಶಿಸ್ತಿಗೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 15 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿದರು. ಮುಯ್ ಥಾಯ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂ-ಜಿಟ್ಸು ತರಬೇತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರು.ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಕಂಡರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಪಾಠ ರಾಕೇಶ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
 

ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಜಿಮ್ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನೆಲ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವವೂ ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಿಸಿತು.

ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜೀವನವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

