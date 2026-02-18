ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲ್ಲ.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೆ..?

Ramadan 2026 date : ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ 9ನೇ ತಿಂಗಳಾದ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 29 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಸೆಹ್ರಿ' ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಇಫ್ತಾರ್' ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಬಿಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಉಪವಾಸದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಪಠಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಉಪವಾಸ ಯಾವಾಗ? : ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾಗುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕಂಡ ಮರುದಿನ ಉಪವಾಸ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಂದು ಮೊದಲ ಉಪವಾಸವಿದ್ದರೆ, ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಸಮಯ ಹೀಗಿರಲಿದೆ:
ದೆಹಲಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:39ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 6:13ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ಮುಂಬೈ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:52ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 6:40ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:51ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 5:35ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:29ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 6:27ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:28ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 6:19ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ಚೆನ್ನೈ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:18ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 6:16ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ಲಕ್ನೋ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:24ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 5:59ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ಕಾನ್ಪುರ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:25ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 6:03ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ರಾಂಚಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:04ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 5:45ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:55ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 6:37ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ಸೂರತ್: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:53ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 6:38ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ಪುಣೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:47ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 6:37ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.