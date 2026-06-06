Ramalinga Reddy: ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ (Ramlainga Reddy Resign) ಪ್ರಹಸನಕ್ಕೆ, ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸತತ ಮನವೊಲಿಕೆ ಹಾಗು ಒತ್ತಡದ ಬಳಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಖಾತೆ ಬೇಡ ಎಂದೂ, ಬೇರೊಂದು ಖಾತೆ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಯೂಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ?
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಖಾತೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮುನಿಸು ಶಮವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಿರಂತವಾಗಿ ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಈಗ ಬೇರೆ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ..? ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಖಾತೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನ ಶಾಸಕನಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರದ್ದು. ನೀವು ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾತೆಯೂ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಖಾತೆ ಕ್ಯಾತೆಗೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮುಲಾಮು
ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಲವು ಸಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಖರ್ಗೆ ಭರವಸೆ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಜತೆ ಸಭೆ... ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಧಾನ..!
ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಪಡಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಖಾತೆ ಜತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.