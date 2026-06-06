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  • /Congress Cabinet: ಖರ್ಗೆ ಭರವಸೆ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಜತೆ ಸಭೆ... ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಧಾನ! ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಯೂಟರ್ನ್‌ ಹೊಡೆದ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ

Congress Cabinet: ಖರ್ಗೆ ಭರವಸೆ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಜತೆ ಸಭೆ... ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಧಾನ! ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಯೂಟರ್ನ್‌ ಹೊಡೆದ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ

Ramalinga Reddy: ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಖಾತೆ ಬೇಡ ಎಂದೂ, ಬೇರೊಂದು ಖಾತೆ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಯೂಟರ್ನ್‌ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 06, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:31 PM IST
Congress Cabinet: ಖರ್ಗೆ ಭರವಸೆ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಜತೆ ಸಭೆ... ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಧಾನ! ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಯೂಟರ್ನ್‌ ಹೊಡೆದ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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