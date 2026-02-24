Ranji Trophy Final: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕ: ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ..!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೊದಲ ದಿನದಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 284 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೇವಲ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಖಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.ಇದಾದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌಲರ್ ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ 221 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 117 ರನ್ (12 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಶತಕವಾಗಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ .
Elegant drives, powerful strikes, and a memorable milestone 💯
🎥 Glimpses of Shubham Pundir's phenomenal century as he marches on in the #RanjiTrophy Final!
Updates ▶️ https://t.co/G0ytZLEyNB@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/GisbfFyggy
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 24, 2026
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಯಾವರ್ ಹಸನ್ 150 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಪುಂಡಿರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 139 ರನ್ಗಳ ಮಹತ್ವದ ಜೊತೆಯಾಟ ಮೊದಲ ದಿನ ಹೈಲೆಟ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಮುಂದಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕೇವಲ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು 16 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಉಳಿದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್, ವೈಶಾಖ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡು ಅಂಗಳದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.