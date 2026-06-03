Rapido is a scourge in Tumkur : ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹಾವಳಿಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹಾವಳಿಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಂದ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಕೂಡ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ ಗಳು ರ್ಯಾಪಿಡೋಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ಆಟೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಾ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರುವ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಂತೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್-ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಉಬರ್ ರ್ಯಾಪಿಡೊ, Zomato ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫುಡ್ ದಿನಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕಲಸಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ರಾಪಿಡೋ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಆಟೋವನ್ನೆ ನಂಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಜೀವನ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದಿದ್ದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅನಾಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.