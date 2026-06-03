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ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ರ‍್ಯಾಪಿಡೋ ಹಾವಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು..ಸೀಜ್‌ಗೆ ಮನವಿ

Rapido is a scourge in Tumkur :ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಪಿಡೋ  ಬೈಕ್‌ಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹಾವಳಿಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 03, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:39 PM IST
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ರ‍್ಯಾಪಿಡೋ ಹಾವಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು..ಸೀಜ್‌ಗೆ ಮನವಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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