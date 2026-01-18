ಲಕ್ಕುಂಡಿ ನಿಧಿಗಿದ್ಯಾ ಪಂಚಮುಖಿ ಸರ್ಪಗಾವಲು? ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಅಪರೂಪದ ಶಿವಲಿಂಗ

Lakkundi excavation: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಚ್ಚರಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನಾಗರಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಈ ಹಿಂದೆ ಪುರಾತನ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ನಿಧಿ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಪ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪುರಾಣಕಥೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಶಿವಲಿಂಗವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿವಲಿಂಗವು ಕಂಚು, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅದರ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಾತತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಶಿವಲಿಂಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿಗೆ ಜನಸಾಗರ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.