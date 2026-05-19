Ration Card Latest News: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ (Ration Card New Rules) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡಿತರ (Free Ration) ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಾದ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ, ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ (Ration Card Rules Change) ಮಾಡಿದ್ದು BPL ಅಥವಾ APL ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲು ನೋವು ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಡವರು, ಕೆಳ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಈ ಬವಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ BPL ಅಥವಾ APL ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Free Treatment) ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
BPL ಅಥವಾ APL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ನಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು?
ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ (Ayushman Bharat) ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೂಡ ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ ‘ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್’ಗೆ (Root Canal) ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
BPL ಅಥವಾ APL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ. BPL ಅಥವಾ APL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೂ ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (SAST) ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (SAST) ಅಡಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮಿತ್ರ ಕೌಂಟರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ BPL ಅಥವಾ APL ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರಿದು, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತಾವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQs)
೧. ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಚಿತವೇ?
ಇಲ್ಲ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚದ 30% ಹಣವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
೨. ಉಚಿತ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯ?
ಉಚಿತ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ರೋಗಿಯು ತಮ್ಮ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ (BPL/APL) ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.