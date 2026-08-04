ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರೀಕರೆ? ನೀವೂ ಸಹ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಎಂದರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು? ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ.
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸುವ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲ. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (PDS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ರೂ. ಧನ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ...
* ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು.
* ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಕ್ರಿಯ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬಾರದು.
* ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ವಿವರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
* ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.
ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು:
ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಿರುವ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದರೆ..
* ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
* ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾಹಿತಿ, ಮತ್ತವರ ಆಧಾರ್ ವಿವರ
* ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್
* ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ)
* ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ)
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ
ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:-
ನೀವು ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ಪದೇ ಪದೇ ಸುತ್ತಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹಂತ- 1: ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
ಹಂತ- 2: ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಂತ- 3: ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಒಟಿಪಿ ಬಳಸಿ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹಂತ- 4: ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಹಂತ- 5: ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ- 6: ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಹಂತ- 7: ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿ.
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