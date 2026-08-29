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Ration Card Update: ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ; ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಗಲ್ವಾ ಅಕ್ಕಿ?

Karnataka Government: ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಸಂಘ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 29, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:22 PM IST
Ration Card Update: ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ; ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಗಲ್ವಾ ಅಕ್ಕಿ?

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Prajwal B

Prajwal B

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Ration Card Update: ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ; ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಗಲ್ವಾ ಅಕ್ಕಿ?
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