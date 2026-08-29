/Ration Card Update: ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ; ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಗಲ್ವಾ ಅಕ್ಕಿ?

Ration Card: ಪಡಿತರ ಸೇವೆ (Ration Service) ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ (Server Problems) ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಜನರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದುಕೂರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಸಂಘ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ವಿರುದ್ದ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ!
ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಇದೀಗ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಸಂಘ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, 'ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಬಂದ್.' ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಜನರು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಅಲೆದಾಡಿ ಜನರು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು ಕೂಡಾ ಮಾಲೀಕರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ
ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪಡಿತ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಸಂಘ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಲೆ ನೋವು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ!
ಇನ್ನು ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅಲೆದು ಅಲೆದು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿರೋ ಜನರು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಇತ್ತ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (NIC ) ಇಲಾಖೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಡ್ ದಾರರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ 7 ವರ್ಷದ 11.5 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.