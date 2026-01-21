English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೋಮ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ RCB ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡುತ್ತೋ, ಆಡಲ್ವೋ.. ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ KSCA ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಅವರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 21, 2026, 05:50 PM IST
  • ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಡಲೇಬೇಕು
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿದರು?
  • ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು

ಹೋಮ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ RCB ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡುತ್ತೋ, ಆಡಲ್ವೋ.. ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ KSCA ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿಯೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹೋಮ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲೇ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರಣ. ಈಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹೋಮ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯವರು ಗೆದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೇವಲ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. RCBಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಆದರೆ RCBಯವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನೂ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಫಿನಿಶರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿತ್ತು FIR, ಕಾರಣವೇನು?

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಏನಿದ್ದರೂ ಚೆಂಡು ಈಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕುರಿತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಹೆದರಿಕೆ ಇದಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ನಿಂದ RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ.. ಲಂಡನ್‌ನಿಂದಲೇ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಾ?

