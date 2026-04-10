English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಘರ್ಜನೆ! ..ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಘರ್ಜನೆ! ..ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್

RCB v/s RR match highlights: ಗುಹಾಹಟಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 10, 2026, 10:09 PM IST
  • ಕ್ರೀಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್
  • ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ

Trending Photos

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು.. ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
EPFO ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಹಣ
RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
RCB v/s RR match highlights: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮಳೆಯ ಅಡಚಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳು ಬಂದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಸ್ಸಾಂನ ಬರ್ಸಪರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ.

 ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಎಡವಲಿಲ್ಲ. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಂತರ ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಒದಗಿಸಿದರು.

ಕೊಹ್ಲಿಯ ವೇಗವು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಸಂಗತಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಐದನೇ ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಮಾಡಿದರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಗ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಊಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ವಿರಾಟ್, ಕ್ರೀಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಂಹದಂತೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಔಟಾದ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕೂಡ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರ ಆಟದ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RCBRavi BishnoiVirat KohliIPL 2026Rajasthan Royals

Trending News