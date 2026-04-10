ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಘರ್ಜನೆ! ..ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್

RCB v/s RR match highlights: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮಳೆಯ ಅಡಚಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳು ಬಂದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನ ಬರ್ಸಪರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಎಡವಲಿಲ್ಲ. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಂತರ ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಒದಗಿಸಿದರು.
ಕೊಹ್ಲಿಯ ವೇಗವು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಸಂಗತಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಐದನೇ ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಮಾಡಿದರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಗ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಊಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ವಿರಾಟ್, ಕ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಂಹದಂತೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಔಟಾದ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕೂಡ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರ ಆಟದ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು.
