ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೈಂ ರೇಟ್.. ಈ ಠಾಣೆಯೇ ನಂಬರ್ 1..!

ನೆಲಮಂಗಲ : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕ್ರೈಂ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 2025ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 2025 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1283 ಅಪರಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಲಸಿಗರು, ಹೊರರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವಿನಿಂದಲೇ 175(UDR) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಆಗಿವೆ. ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆಯತ್ನ, ದರೋಡೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಸರಗಳ್ಳತನ, ಮನೆಗಳ್ಳತನ, ವಾಹನ ಕಳವು, ಜಾನುವಾರು ಕಳವು, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1283 ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲಾಗಿ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ, 1,108 FIR ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವಿನಿಂದಲೇ 175(UDR) ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಆಗಿವೆ. ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು1283 FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಡಿವಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ 975 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 916 ಪ್ರಕರ್ಣಾ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 822 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕದರ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದು, 8 ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರು ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸೇರಿಸುವ ಅದೇಶವಾಗಿದ್ರು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.