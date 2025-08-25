ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಗದ್ದುಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bagalkot: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 25, 2025, 01:59 PM IST
Bagalkot: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಗದ್ದುಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ಕೂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿತು.

ತಿಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತ ಮಹಾವೀರ ಅವರು ₹5,71,001 ರುಪಾಯಿ ಹರಾಜು ಕೂಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಹಾವೀರರ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದುಕಪ್ಪ ಪಟೇದ್ದಾರ ಮತ್ತು ಗೋಠೆ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಮೈಗೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಗೂ ಮಹಾವೀರರು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ ಕೂಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಡೆದು ಗೌರವ ಗಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾಳಿಂಗರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರಾವಣ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗದ್ದುಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ಗುರು ಮುತ್ಯಾ ಬಬಲಾದಿ, ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ದೇವರ ಅರ್ಚಕರಾದ ಸಿದ್ದಣ ಪೂಜಾರಿ, ಹಿರಿಯರಾದ ದುಂಡಪ್ಪ ಬಬಲಾದಿ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗಿಡಗಿಂಚಿ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಸವರಾಜ ಆಲಗೂರ, ಸಂತೋಷ ಮಮದಾಪೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮಹಾವೀರ ಅವರು ₹6,50,001 ರುಪಾಯಿ ಹರಾಜು ಕೂಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆ ಕೂಗಿ ಕಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಜಾತ್ರೆ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

