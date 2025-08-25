ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಗದ್ದುಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

Bagalkot: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಗದ್ದುಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ಕೂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿತು.
ತಿಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತ ಮಹಾವೀರ ಅವರು ₹5,71,001 ರುಪಾಯಿ ಹರಾಜು ಕೂಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಹಾವೀರರ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದುಕಪ್ಪ ಪಟೇದ್ದಾರ ಮತ್ತು ಗೋಠೆ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಮೈಗೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಗೂ ಮಹಾವೀರರು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ ಕೂಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಡೆದು ಗೌರವ ಗಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾಳಿಂಗರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರಾವಣ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗದ್ದುಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ಗುರು ಮುತ್ಯಾ ಬಬಲಾದಿ, ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ದೇವರ ಅರ್ಚಕರಾದ ಸಿದ್ದಣ ಪೂಜಾರಿ, ಹಿರಿಯರಾದ ದುಂಡಪ್ಪ ಬಬಲಾದಿ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗಿಡಗಿಂಚಿ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಸವರಾಜ ಆಲಗೂರ, ಸಂತೋಷ ಮಮದಾಪೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮಹಾವೀರ ಅವರು ₹6,50,001 ರುಪಾಯಿ ಹರಾಜು ಕೂಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆ ಕೂಗಿ ಕಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಜಾತ್ರೆ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.