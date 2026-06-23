ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯದ 'ಕಿಕ್' ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯ ಅನ್ವಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 16 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನೇರ ಲಾಭ ಪಡೆದಿರುವ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51.68 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೊಸ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್, ಬ್ರಾಂಡಿ ಹಾಗೂ ವೋಡ್ಕಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಡುವೆಯೂ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 51.33 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಎಂಎಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 16 ರಿಂದ 8 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಈ ನೀತಿಯು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹486 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ!
ಹೊಸ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಗ್ರಾಫ್ ಭರಸಿಯಿಂದ ಮೇಲೇರಿದೆ:
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ (ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ): ಮುಂಚಿನ ನೀತಿಯಡಿ 3,022 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.
ಹೊಸ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಬಳಿಕದ ಆದಾಯ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,509 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಗಳಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ: ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 486 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಸರಳೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಬೊಕ್ಕಸ ತುಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.