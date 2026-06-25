ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ತೀವ್ರ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 146 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಜಲಕಂಟಕ ಎದುರಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಂಗಾರು ಮಂಕಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಇಷ್ಟೊಂದು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ:
ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ : ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೋಡಗಳ ರಚನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಿದೆ.
ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಮುಂಗಾರು ಗಾಳಿ: ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಗಾಳಿಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಅಲೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ: ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬೀಸುವ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂಗಾರು ಗಾಳಿಯ ಚಲನವಲನವನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ: ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬರುವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಅಸಮತೋಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ 4 ರಿಂದ ಜೂನ್ 22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ 98 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 60 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಷ್ಟೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಈ ಭಾರಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.ಮುಂಗಾರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.