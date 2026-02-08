English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬರ್ಡ್ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಗೆ ಅಪಘಾತ: ಪೈಲಟ್ ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ..!

ವಿಜಯಪುರದ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 8, 2026, 06:43 PM IST
  • ವಿಜಯಪುರದ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬರ್ಡ್ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಗೆ ಅಪಘಾತ: ಪೈಲಟ್ ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ..!

ವಿಜಯಪುರ: ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರೆಡ್ ಬರ್ಡ್ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪೈಲಟ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್'; ಗಂಭೀರ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ!

ಕಲಬುರಗಿ ಬಳಿ ವಿಮಾನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಆಗ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಳಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ಈಗ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಜಯಪುರದ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ರೆಡ್ ಬರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪೈಲಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.\

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ..!

ರೆಡ್‌ಬರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಸೆಸ್ನಾ 172 ಟ್ಯಾಂಗೋ ಚಾರ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಾರಾಮತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಸಿಯೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ವಾಯುನೆಲೆಗಳಿಂದ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸೆಸ್ನಾ 172SP ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಲು, VOR ಅಥವಾ ILS ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮೂಲ ಆಟೋಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

