'ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರೊಳಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ರೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಿ'-ವಕೀಲರಿಗೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕೆಲವು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅನುಸರಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ 1961 ರ ವಕೀಲರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 26, 2025, 03:29 PM IST
'ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರೊಳಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ರೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಿ'-ವಕೀಲರಿಗೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ವಕೀಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ

ವೃತ್ತಿಯ ಘನತೆ ಘನತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ವಿವಿಧ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಂಘವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ನಂತರ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರೊಳಗೆ ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, 1961 ರ ವಕೀಲರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 35 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಕೀಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಅಥವಾ ಇತರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಭಾಗವು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ವಕೀಲರು ಅಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ವಾಗ್ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ವಕೀಲರನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು, ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಸಿಐ) ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಿರು-ರೂಪದ ವೀಡಿಯೊ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿತ್ತು.ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು, ದೆಹಲಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (BCD) ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ವಕೀಲರು ಕೆಲಸ ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು, ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿ ನೈತಿಕತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ "ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಿತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಚಾರಕರ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದೆ ರೀತಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜುಲೈ 31 ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ಮೊದಲು ಗಡುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, 1961 ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು / ಪ್ರಚಾರದ ರೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಕೀಲರು 31/8/2025 ರೊಳಗೆ ಅಂತಹ ರೀಲ್‌ಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ KSBC ವಕೀಲರ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಯು/ಸೆಕ್ಷನ್ 35 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

