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ಆರೋಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರದೋಷ್ ಔಟ್! ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ

Darshan Case: ದರ್ಶನ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 14 ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರದೋಶ್‌ ಹೆಸರನ್ನು ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಯಾಕೇ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರೀ ಓದಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 25, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:02 AM IST
ಆರೋಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರದೋಷ್ ಔಟ್! ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಆರೋಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರದೋಷ್ ಔಟ್! ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ
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