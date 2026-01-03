English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Renukaswamy Case:ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮನೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಅದೃಷ್ಟ ಕುಲಾಯಿಸಿದೆ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮನವಿಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಎ1 ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮನೆ ಊಟ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಮನೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 3, 2026, 10:20 PM IST
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು 'ಮನೆಯೂಟ'ದ ಭಾಗ್ಯ: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎ1 ಆರೋಪಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್!

Renukaswamy Case:ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮನೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಅದೃಷ್ಟ ಕುಲಾಯಿಸಿದೆ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮನವಿಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಎ1 ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮನೆ ಊಟ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಮನೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಎಸ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಸಂಭಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗ A1 ಪವಿತ್ರಾ  ಗೌಡಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮನೆಯೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ತಲುಪಿದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮನೆಯೂಟ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಜೈಲಿನ ಕೆಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಿದ್ದು . ಕೆಲವು ಜೈಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಮನೆ ಊಟ ಸಿಗಲಿದೆಯಂತೆ. .

ಮನೆ ಊಟ ತರಲು ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳು ಇದ್ದು ಯಾರು ಮನೆಯೂಟ ತರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ತರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಆರೋಪಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು..? ಹೀಗೆ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ವರು ಮನೆಯೂಟ ತರೋದಾಗಿ ವಕೀಲರು ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2ರಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ನೀಡಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಮನೆಯೂಟ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಗೌಡಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಗೂ ಮನೆಯೂಟ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. .

ಇನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ತಡ ದರ್ಶನ್ ಗಿಂತ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೈಲು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು . ಅವರು ಜೈಲು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಟ್ರಯಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಸಿ ಸಾರ್ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರು ಅಲೋಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ . ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಎಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೊದಾಗಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ದರ್ಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯು ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ A1 ಆರೋಪಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ವೇಳೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಾವ್ರಿತ್ರ ಗೌಡ ಕೊಂಚ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. .

