Richest district in Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಟಾಪ್‌ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 5, 2026, 08:50 AM IST
  • ತಲಾ ಆದಾಯ (Per Capita Income) ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿ (GDP) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು (ಶೇ.64) ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರಾಸರಿ ತಲಾ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

Richest district in Karnataka: 2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಲಾ ಆದಾಯ (Per Capita Income) ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿ (GDP) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ₹8.93 ಲಕ್ಷ ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದು ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಹೌದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ₹6.69 ಲಕ್ಷ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ.. ಈ ದಿನದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ! ಓಲಾ, ರಾಪಿಡೋ, ಉಬರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..

ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ. ₹5.84 ಲಕ್ಷ ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇವಾ ವಲಯ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯ ₹5.69 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ.

ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ. ₹3.91 ಲಕ್ಷ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಗೆರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ? 90% ಜನರಿಗೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು (ಶೇ.64) ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರಾಸರಿ ತಲಾ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕರಾವಳಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

 

Karnataka Rich DistrictsBengaluru Urbanper capita incomeKarnataka EconomyTop 5 Districts

